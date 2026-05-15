１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円６１銭前後と前日の午後５時時点に比べて７０銭程度のドル高・円安となっている。 １４日に発表された４月の米小売売上高が３カ月連続の増加となったほか、同日発表の４月の米輸入物価指数が市場予想よりも伸びが加速したことなどを背景に、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が後ずれするとの見方が台頭。時間外取引で米長期金利が水