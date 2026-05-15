『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のワールドプレミアが、日本時間5月15日にアメリカ・ロサンゼルスのTCLチャイニーズ・シアターにて開催された。あわせて、主演のペドロ・パスカル、監督のジョン・ファヴロー、プロデューサーのキャスリーン・ケネディが5月19日に来日することも発表された。 参考：『マンダロリアン・アンド・グ