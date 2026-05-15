FC町田ゼルビアは15日、ワールドカップ日本代表選出記者会見が中止となったことを発表した。日本代表に選出された場合のみ実施するとしていたが、会見には代表取締役社長兼CEOの藤田晋氏も登壇する予定でいた。町田には前回大会に出場したMF相馬勇紀や、第2次森保ジャパンで選出されたGK谷晃生、DF中山雄太、DF望月ヘンリー海輝、FW西村拓真が所属しているが、選ばれなかった。