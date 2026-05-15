北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバーが発表され、39歳のDF長友佑都(FC東京)が日本代表史上最多となる5度目のワールドカップメンバー入りを決めた。これまで日本代表ではGK川島永嗣、川口能活氏、楢崎正剛氏が4度のW杯メンバー入りを果たしていたが、5大会連続は史上初となる。第1次森保ジャパン時代から精神的支柱としてチームを支え続けてきた。カタールW杯後は代表から遠ざかる期間もあったが、24年のアジア杯後