度重なる負傷離脱を乗り越え、“日本最高のDF”がワールドカップのメンバー入りを果たした。日本サッカー協会(JFA)は15日、北中米W杯に臨むメンバー26人を発表し、DF冨安健洋(アヤックス)を選出。コンディションの不安を抱えながらも、森保一監督は「W杯基準を見せてもらった」と信頼を寄せた。冨安は3月のイングランド遠征で、2024年6月のW杯アジア2次予選以来となる代表復帰を果たす予定だった。しかし、3月22日のオランダ・