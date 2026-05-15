北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバーが発表され、負傷離脱中のMF遠藤航(リバプール)も選出された。遠藤は2月11日のプレミアリーグ第26節・サンダーランド戦で負傷。右サイドバックとして先発したが、後半24分に左足を痛め、担架でピッチをあとにした。その後の検査で、足の骨を繋ぐリスフラン靭帯が断裂したことが分かり、人工靭帯を入れる手術を受けた。現在も実戦復帰を果たせていないが、森保一監督は会見で