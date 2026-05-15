日本代表の森保一監督が15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。負傷者に備えたバックアップメンバーにも言及し、「ここで公式発表はしないが、選んで選手に伝えて準備してもらうことで考えている」との方針を述べた。対象選手名は明かさなかった。バックアップメンバーは大会登録の26人には入っておらず、負傷者が出た際の入れ替えに備える選手のこと。前回カタール大会ではバックアップメンバーを