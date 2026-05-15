ワールドカップを戦う日本代表メンバーが発表になった。8大会連続の出場となる日本だが、Jリーガーは過去最少の3人となった。1998年のフランス大会に初めて日本が出場した際のメンバーは、全員がJリーガーだった。そのあとも2002年日韓大会で4人、2006年のドイツ大会では6人、2010年南アフリカ大会では4人と海外所属選手が入ったが、多くはJリーガーが選出されていた。ただ2014年のブラジル大会で海外組を12人招集して初め