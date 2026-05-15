MF堂安律が15日、日本代表ワールドカップメンバー入りを受けてインスタグラム(@doanritsu)を更新した。堂安は前回のカタール大会でW杯デビューを飾り、ドイツ代表戦とスペイン代表戦で1ゴールずつを奪って強豪国撃破に大きく貢献。現在は10番を背負っており、3月のイングランド代表戦ではキャプテンも担当した。北中米W杯に向けて「再びこのチームの一員として、ワールドカップの舞台で戦えることを誇りに思います」と堂安。