北中米ワールドカップを戦う日本代表メンバーが15日に発表され、Jリーグで戦う国内組からはDF長友佑都(39/FC東京)、GK早川友基(27/鹿島アントラーズ)、GK大迫敬介(26/サンフレッチェ広島)が選出された。長友は日本人初の5大会連続ワールドカップメンバー入りとなった。クラブ公式Xは「アジア初の5大会連続選出、日本の優勝を懸けて世界の戦いへ!!走り切れ、佑都さん!!」とエールを送った。早川は昨年のJリーグMVP。明治大卒