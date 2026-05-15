AFCチャレンジリーグ(ACGL)決勝が13日にクウェートで行われ、クウェートSC(クウェート)がスバイリエン(カンボジア)を延長戦の末に4-3で破って優勝を果たした。この試合では飯田淳平氏、笠原寛貴氏、淺田武士氏が審判団に割り当てられていた。ACGLはAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)とAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)に次ぐACL第3層大会で、日本のクラブには出場枠が割り当てられていない。ACLEとACL2では日本勢が決勝ま