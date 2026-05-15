北中米ワールドカップを戦うサッカー日本代表のメンバー26人が発表され、韓国でも多くのメディアが速報で伝えている。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOT各社が最も注目したのは長友佑都（FC東京）の選出と三笘薫（ブライトン）の落選だ。サッカー専門誌『FourFourTwoKOREA』は「ワールドカップ優勝を目標に掲げる日本が最終メンバーを公開した。“レジェンド”長友が選出され、“エース”三笘は負傷