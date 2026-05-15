ＮＳグループ [東証Ｐ] が5月15日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比28.3％増の19.6億円に伸び、1-6月期(上期)計画の37.9億円に対する進捗率は51.8％に達し、さらに前年同期の48.1％も上回った。 株探ニュース