日本電子 [東証Ｐ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％減の286億円になり、27年3月期も前期比8.4％減の262億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を106円→132円(前の期は106円)に増額し、今期も132円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比37.6％減の49.5億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の15.3％→