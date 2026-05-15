ゆうちょ銀行 [東証Ｐ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.9％増の7591億円になり、27年3月期も前期比25.8％増の9550億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を70円→74円(前の期は58円)に増額し、今期も前期比19円増の93円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益