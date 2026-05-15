ヤーマン [東証Ｐ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は4900万円の黒字となり、通期計画の5億円に対する進捗率は9.8％となった。 ※25年12月期(8ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース