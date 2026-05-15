メドレックス [東証Ｇ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は2.3億円の赤字(前年同期は4.2億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 しかしながら、併せて非開示だった通期の業績予想は連結最終損益が15億円の赤字(前期は9.3億円の赤字)に赤字幅が拡大する見通しを示した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-20950.0％→-4920.0％に改善した。