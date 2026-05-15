ＡＩＣＲＯＳＳ [東証Ｇ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比39.0％増の1.9億円に拡大し、通期計画の5.9億円に対する進捗率は33.2％となり、5年平均の31.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の14.9％→14.7％に低下した。 株探ニュース