八十二長野銀行 [東証Ｐ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比27.7％増の815億円に伸び、27年3月期も前期比30.0％増の1060億円に拡大を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の65円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比28.3％減の139億円に減った。