アライドテレシスホールディングス [東証Ｓ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比69.1％増の15億円に拡大し、通期計画の29億円に対する進捗率は51.8％に達したものの、5年平均の59.2％を下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の9.4％→11.0％に改善した。 株探ニュース