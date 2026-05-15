お笑い芸人の小籔千豊が、15日放送のカンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演。サバンナ・高橋茂雄、ピン芸人の中山功太をめぐる騒動について私見を述べた。【写真】”いじめ被害”を告発したお笑い芸人報道への受け止めを向けられた小籔は「これをもう1回取り上げたらんでええんちゃうかなと思うのは、ここでこれを言うと、高橋くんもうれしない、八木くんもうれしない、そして功