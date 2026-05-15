アニメ『名探偵コナン』で工藤新一役を務める声優の山口勝平さんが15日、自身の公式Xを更新。毛利蘭役・山崎和佳奈さんの訃報を受け、悲痛な胸の内を明かしました。山口さんは、自身の公式Xで「訃報を聞いた時嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった」と心境をつづりながら、「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」とコメントしています。■山口勝平さんのコ