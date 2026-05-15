福島県富岡町の富岡漁港にできたウミネコの繁殖地＝15日午前東日本大震災の津波で被害に遭った福島県富岡町の富岡漁港がウミネコの新たな繁殖地になっている。専門家は、復興工事により周辺の環境が変わり、キツネやタヌキなどの天敵が漁港に近づきにくくなったためとみている。「ミャー、ミャーオ」。15日、長さ100メートルほどの堤防上空をウミネコが鳴き声を響かせながら飛び交っていた。春から夏にかけて繁殖活動をし、巣