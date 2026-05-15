モデルでタレントのトラウデン直美（27）が15日、都内で「Well−beingシンポジウム〜未来を創る“豊かさ”と安心のかたち〜」にゲストとして登壇した。ウェルビーイングは身体的、精神的、社会的に良好な状態を包括する概念。トラウデンは慶大医学部の宮田裕章教授と「よりよい生き方ってどういうこと？〜正解のない時代に、“幸せ”をどう選び取るか〜」をテーマにクロストークを行った。ペンギン好きな宮田教授が「推し活を突