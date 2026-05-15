鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第6話が14日深夜に放送され、仲村（あの）が佐伯（井頭愛海）に対して意外な行動に出ると、ネット上には「えっそうきた…」「仲村さんが強すぎる」「残酷」といった声が集まった。【写真】ラストで佐伯（井頭愛海）が激変！『惡の華』第6話より春日（鈴木）が作った秘密基地に気持ちが高まる仲村。そんな仲村を見た春日も高