人気YouTuber・ヒカルが、5月14日、自身のXを更新。“日本一のYouTuber” 宣言が波紋を広げている。「この日、ヒカルさんは《100人いたら1人だけでも良いから、強烈にぶっ刺さることがこれからの時代は必要になる》と書き出しました。続けて《俺はいま連日叩かれていて炎上している。というか、もう連日というか連月超えて連年変わることなく批判を浴び続けている》と、バッシングにさらされ続ける現状を赤裸々に明かしました