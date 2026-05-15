映画『トップガン』（1986）の公開40周年を記念し、続編『トップガン マーヴェリック』（2022）とあわせてスクリーンで楽しめる特別上映『トップガン 40th Anniversary』が、5月13日より実施中。このたび、トップガン・アンセムのメロディを、トム・クルーズがうれしそうに口ずさむ特別映像が到着。1作目の懐かしの場面写真も公開された。【動画】伝説の名曲“トップガン・アンセム”についてトム・クルーズが語る! 『トップガン