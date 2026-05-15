ウクライナのフェミニスト運動“FEMEN”の共同創設者で、裸の胸にスローガンを描き花冠を掲げて権力に立ち向かったオクサナ・シャチコの31年の生涯を描く映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』が公開される。なぜ今、オクサナを描くのか。シャルレーヌ・ファヴィエ監督が語る現代への警鐘とは――。【写真】新鋭シャルレーヌ・ファヴィエ監督シャルレーヌ監督は、『スラローム 少女の凍てつく心』で注目されたフランスの新鋭。