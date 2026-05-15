映画『ナギダイアリー』の主演を務める松たか子、共演の石橋静河、深田晃司監督が、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されている本作のフォトコールと記者会見に参加した。【写真】松たか子＆石橋静河、爽やかなドレス姿本作は、第39回岸田國士戯曲賞を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』から着想を得て、深田監督自らオリジナル脚本を執筆。同作の精神を受け継ぎながらも、「ナギ」（岡山県奈義町がモ