W杯本大会メンバー発表日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。キャプテンの遠藤航（リバプール）は怪我の影響が心配されたが、自身3度目のW杯メンバー選出。ネット上では安堵の声が広がる一方、懸念の声も入り混じった。頼れるキャプテンが順当に選ばれた。33歳の遠藤は、2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。W杯本大会前の大怪