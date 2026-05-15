お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕が、１１歳になった長女を祝福した。１４日に相方の田中卓志が第１子男児の誕生を発表した山根。１５日までにインスタグラムで「田中の子供も産まれてめでたいそして娘も先日誕生日でした」とコメント。「おばあちゃんがフルーツの盛り合わせ作ってくれて、飾りつけを奥さんがやってくれました！（娘がハマってるｓｔｒａｎｇｅｒｔｈｉｎｇｓ風に）僕はラザニア作ったり、娘の好き