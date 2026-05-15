広島の鈴木清明球団本部長（７２）が１５日、育成を含めた全選手に「ゾンビタバコ」を含めた薬物使用について再調査すると明かした。元広島・羽月隆太郎被告（２６）が、医薬品医療機器法違反の罪に問われた初公判で、球団内の他選手も使用していたことをほのめかす供述を行った。球団では、これまでも指定薬物や暴力団、オンラインカジノについて独自の講習を行ってきた。１月２７日に羽月被告が逮捕された後も調査を行っていた