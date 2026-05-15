昨オフに日本ハムから巨人にFA移籍した松本剛が苦しんでいる。2026年シーズン、ここまで33試合出場で打率.190、0本塁打、2打点。開幕から「2番・中堅」でスタメン起用されてきたが、出塁率.238はチャンスメークの役割を果たしているとは言えない。5月の先発出場は2試合のみ。センターの定位置剥奪の危機を迎えている。「打撃の復調がレギュラー奪取のカギに」「外野の守備能力がチーム屈指であることは間違いありません。状況判断