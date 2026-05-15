映画「コナン・ザ・グレート」(1982年)、「ナーズの復讐」シリーズなどで知られる米俳優ドナルド・ギブが、71歳で亡くなった。5月12日夕方、米テキサス州の自宅で、長く続いていた健康問題の合併症により息を引き取ったことを、遺族がTMZに明らかにした。また「ドナルドは神を愛し、家族、友人、そしてファンを心から愛していました。この困難な時期に祈りと静かな時間をお願いします」「深く惜しまれ、永遠に