高松北警察署 高松市の住宅の敷地に侵入したとして市内に住む男子高校生(16)が15日、住居侵入の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男子生徒は15日正午過ぎ、高松市の住宅1階の外にある物干し場に侵入した疑いが持たれています。 「隣の家の敷地内に忍び込んで下着を盗撮していた男を確保している」と隣人が110番通報し、現場に駆け付けた警察官が男子生徒を現行犯逮捕しました。 警察の調べに対し、男