北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーが発表された北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表の森保一監督は、5月15日に都内で会見を行い、W杯メンバー26人を発表した。カタールW杯でも日本代表を率いた森保監督は、「カタールW杯の経験を生かさせてもらって、この北中米W杯では成果と課題を振り返ったうえで、自分の仕事を全うしたい」と意気込みを語った。前回大会でもメンバー発表後に「行雲流水」という四文字熟語を