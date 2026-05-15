本大会に挑む26人が発表された日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表したなか、直近のリーグ戦で負傷していたMF三笘薫が選外となった。ファンからも「まじか…」と反響を呼んでいる。アジア最終予選では前線の主力としてチームを牽引した三笘。しかし、今月9日に行われたリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦にスタメン出場すると、後半10分に左サイドのライン際でボー