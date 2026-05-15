中国ブランド、いわゆる「Cブランド」時代が開幕した。CHAGEE（チャジー）という名前を聞いたことがあるだろうか。IVE（アイブ）のチャン・ウォニョン効果で知られる中国のミルクティーブランドだ。江南（カンナム）・竜山（ヨンサン）に相次いで店舗をオープンし、韓国ではようやく話題になったが、全世界に7000軒を超える店舗を展開するグローバルCブランドだ。東南アジアの若者の間では、かなり前から「ホットプレイス」として