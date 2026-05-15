第2次森保政権で招集の63人が外れる形となった日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。第2次森保ジャパン発足以降、これまで合計89人の選手が招集されてきたが、最終的に63人が落選する形となった。今回のメンバー選考では、長年チームの主軸を担ってきた海外組の動向が注目されていた。しかし、MF南野拓実（ASモナコ）やMF三笘薫（ブライトン）といった主力級