北朝鮮を背後に持つハッカー組織が、ハッキング用マルウェアの開発に人工知能（AI）モデルを活用したとみられる兆候が捉えられた。自律的にセキュリティシステムの脆弱性を見つけ出せる性能を備えたAIモデルが相次いで登場する中、AIで武装したハッカーによるサイバー攻撃への懸念が高まっている。14日、グローバルサイバーセキュリティ企業のカスペルスキーは、北朝鮮ハッカー組織「キムスキー（Kimsuky）」の最新攻撃戦術を分析