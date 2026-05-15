タレントの加護亜依（38）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「髪質改善ストレートしたよ」と書き出した加護。ツヤツヤの髪の毛をアップにした自撮り写真を披露した。「これで梅雨の季節も、うねらないぞ」ろコメント。ファンからは「可愛い」「さらさらのストレート、本当に綺麗です！」「お似合いですね」「天使」「う、美しすぎる…」などのコメントが寄せられた。