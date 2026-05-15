女優の芳根京子（29）が15日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。スタジオにゲスト出演した元乃木坂46で女優の生田絵梨花（29）へコメントを寄せた。生田とは“大親友”という芳根は、旅行帰りにアウトレットへ寄った際のエピソードを披露。「アウトレット初体験」という生田は、試着の服を山盛りに抱え「全部買う」と大興奮。「1店舗に2時間ぐらいいた」と明かされた。自身が思うアウトレットの魅力を「たくさ