タレントのLiLiCo（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手・俳優の小田井涼平（55）とのバックハグ2ショットを披露した。【写真】「幸せそうなお2人」LiLiCo＆小田井涼平の“ラブラブ”バックハグ2ショットLiLiCoは「スウェーデンツアーの締め切りと出発がじわじわと近づいてる」と、夫婦2人で同行する母国・スウェーデンへの旅行ツアーを告知。写真ではほかにも、前回の旅行の様子や、おそろいのシャツを着た夫婦