歌手の工藤静香さんが5月13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。お気に入りの菓子を大量に購入したことを明かしました。 【写真を見る】【 工藤静香 】「ファンの方にいただいたこの梅味が美味しくて!他の種類もゲット!笑」お気に入りのスナック菓子を大人買い工藤さんは、「ファンの方にいただいたこの梅味が美味しくて!」と綴り、菓子のパッケージの画像を投稿。北海道十勝産大豆を使い、梅味のフレーバー粉末