日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。DF長友佑都（39＝FC東京）がメンバー入りを果たし、日本代表として単独最多、アジア人初となるW杯5大会連続出場を決めた。長友はこれで、2010年南アフリカ大会、14年ブラジル大会、18年ロシア大会、22年カタール大会に続いて5大会連続の出場。4大会連続で並んでいたGK川口能活とGK川島永嗣を抜いた。