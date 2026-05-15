お笑いコンビ、ピースで作家の又吉直樹（45）が15日、都内で「あなたの日々に、脳の健康も」キャンペーンメディア発表会に登壇した。アルツハイマー病防止に向けた取り組みが紹介され、「（アルツハイマーには）成す術がないと思っていました」と驚きながら聞き入った。自身の祖父も「すごくしっかりして記憶力もすごかったけど、90歳を超えたあたりで僕のことを認識できなくなった」といい、年齢と脳の機能の関係は実感があったと