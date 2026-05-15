姉妹艦の遅延が影響か？アメリカ海軍協会の公式ニュースサイトであるアメリカ海軍協会「USNIニュース」は2026年5月8日、次期航空母艦「ドリス・ミラー」の引き渡しが2年延期になったと報じました。【画像】え、まだ建造スタートしてない!? これが空母「ドリス・ミラー」のイメージですこれはアメリカ海軍の2027会計年度予算資料により明らかになったもので、従来は2032年2月を予定していた同艦の引き渡し時期が、今回の資料で