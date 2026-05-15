全調食・東日本ブロック会は4月21日、都内で「第48回通常総会」を35人の出席（委任状含む）で開催した。冒頭、菊池光晃会長（菊池食品工業社長）は「昨年は米国視察の実施など、非常に有意義な活動だった。本年も内容の濃い研修旅行を予定している。多くの方々に参加していただきたい」と出席者に呼びかけた。さらに「ホルムズ海峡の閉鎖の影響で、包装資材の値上げが進んでいる。数量制限や納品日時の不明、在庫限りという