永谷園は、5月17日の「お茶漬けの日」を記念し、15日から、いつもの買い物と食卓をワクワクでつなぐ公式スマートフォンアプリ「永谷園アプリ」の提供を始めた。永谷園商品の買い物を楽しくするランク特典とカード収集の喜びを一つにした新サービス「だんらんプログラム」を展開する。初年度に5万ダウンロードを目指す。同社は、新しい取り組みを通じ、おいしさだけではない新しい体験価値を提供する。「だんらんプログラム」は