JR東日本らは、東京〜出雲市駅間の臨時寝台特急「サンライズ出雲91・92号」を夏休みシーズなどに合わせて運転する。運転日は東京発の下り「91号」が8月11日・16日と9月19日、出雲市発の上り「92号」が8月10日・15日と9月18日。車両は285系7両編成を使用する。8月運転分のダイヤは5月の大型連休時の運転時と変更なく、東京〜出雲市駅間の所要時間は91号が15時間11分、92号は16時間18分。9月運転分は92号の出雲市発時刻が41分繰り下